TSK paylaştı! İşte vuruldu denilen hastane...

TSK Afrin'den yeni görüntüler yayınladı. TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin Hastanesi'nin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

TSK VURULDU DİYEN HASTANENİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

TSK sosyal medya hesabından skandal iddia ile ilgili yeni bir açıklama yaparak Afrin’de “vuruldu” denilen hastanenin son görüntülerini yayınladı. TSK açıklamasında “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü” denildi.