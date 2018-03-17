TTB’den dua yazan doktora soruşturma

BURCU CANSU - BİRGÜN - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Nilüfer’deki ek binası genel cerrahi polikliniğinde görevli Operatör Doktor A.T’nin, kendisine muayene gelen hastalara reçete yerine “Senin için dualık” diyerek dua listesi verdiği ortaya çıktı. Yaşanan skandalın basına yansıması sonrasında Bursa Sağlık Müdürlüğü, doktorla ilgili inceleme başlattı. TTB Bursa Tabip Odası Başkanı Doktor Güzide Elitez de, oda olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.

A.T’nin hastalarına “senin işin dualık” diyerek, reçete yerine “2 rekât teheccüd namazı, ölüm murakabesi, kabre konuş tahayyül etme, sisileten rabıta. 113 Bismillahirrahmanirrahim, 100 Estağfurullah el azim, 100 Allahümme salli ala seyidine mahammedin ve ala ali seyidina muhammedin, 300 Lailaheillallah (Her yüzde Muhammeden Rasulullah), 100 ya Gaffar ya Seddar, 100 ya Hafiz, 100 Subhanallah ya Celil” ​

Duaların yazılı olduğu kâğıdı verdi

Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, oda olarak da soruşturma başlattıklarını söyledi. Bir hekimin böyle davranmasının onaylanmayacağına dikkati çeken Elitez, “Aldığı eğitim doğrultusunda hastaları bilimsel bir çerçevede değerlendirmesi gereken bir hekimin hastalarına dua yazarak, dua okumalarını istemesi hastaların sağlığa erişim hakkını da kısıtlıyor” diye konuştu. Bu uygulama ile ilgili hastane yönetimi ve Bursa Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.