MEB'den yurt yönetmeliğinde skandal değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı özel yurt yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Daha önce öğrenci sayısı 100 olan “yurtlarda söndürme sistemi” bulunması koşulu, yeni yönetmelikle 200 ve üzerine çıkarıldı.

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET - Aladağ’da 12 çocuğun yandığı tarikat yurdu faciasını unutan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yurtlardaki koşulları sıkılaştıracağına kolaylaştırdı. Özel yurt yönetmeliğinde değişikliğe giden bakanlık, yurtlardaki yangınlara karşı otomatik söndürme sistemi için öğrenci şartını 2 katına çıkartarak kuralları esnetti. Yeni yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararıyla, daha önce öğrenci sayısı 100 olan “yurtlarda söndürme sistemi” bulunması koşulu, yeni yönetmelikle 200 ve üzerine çıkarıldı.

Yönetmelik değişikliği “kamu yararına dernekler” denilerek kapatılan 900’e yakın FETÖ yurdu da kamu yararına dernek olarak görülen dinci cemaatlere devredilebilecek.

Üniversiteye gerek yok

Adana’nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdunda 29 Kasım 2016’da çıkan ve 11 kız öğrenci ve 1 yurt görevlisinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan yurt yangınını unutan MEB, Bakanlar Kurulu kararıyla “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nde skandal bir değişiklik yaptı. Yurt açma koşullarının zorlaştırılarak, denetimlerin arttırılması taleplerine kulaklarını tıkayan bakanlık, şartları kolaylaştırma yoluna gitti.

Bakanlığın en dikkat çekici değişikliği, yurtlardaki yangın denetim sistemlerine ilişkin oldu. Yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve alarm sistemi bulundurulması gereken yurtlarda bakanlık otomatik söndürme sistemlerinin bulundurma zorunluluğuna ilişkin öğrenci sayısı sınırını yüzden 200’e çıkarttı. Artık öğrenci sayısı 200’e kadar olan yurtlarda yangın söndürme sistemi bulunmasa da denetime tabi olmayacak. Yönetmeliğe ayrıca yurtların akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında en az yüz metre mesafe bulunması zorunluluğu eklendi.

MEB, yurtlardaki yönetici sayılarına da düzenleme getirdi. Eski yönetmelikteki “Yüz elli öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı, yüz elli ve sonraki her yüzelli kontenjan için bir müdür yardımcısı görevlendirilir” maddesini değiştiren bakanlık, 150-500 öğrenci için iki, 501-750 öğrenci için üç, 1001- 1500 öğrenci için 5 müdür yardımcısı görevlendirmesini istedi. Yani bakanlık 1500 öğrencinin barındığı bir yurttaki 10 müdür yardımcısı şartını 5’e düşürmüş oldu.

Lisanssız yöneticiler

Bakanlık ayrıca maddede yaptığı sayısal değişiklikle birlikte “Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur” şartı kaldırıldı. Ayrıca değişiklikle üniversite mezunu olma şartı kaldırılan müdür yardımcılarına belletici olarak yurtlarda görev yapmalarının da önü açıldı.

Kadın yine temizlikçi

Hükümetin kadın haklarına yönelik hassasiyet söylemleri değişikliğe yansımadı. Kadını “temizlikçi” olarak gören bakanlık, yurtlarda görev alan yönetim memuru ve belleticileri kadın ve erkek yurtları için cinsiyet ayrımı yaparken temizlik konusunda yapmadı. Temizlik hizmeti veren görevlilerin kız yurtlarında sadece kadın olabileceği şart koşulurken, erkek yurtlarında kadın veya erkek olmasını önemsemedi.