'Jetski’ci, Halvetçi, Marmaracı, Pantoloncu var o eksik'

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:



"MUHAFAZAKÂR kanat, önceki geceden beri bu fotoğrafı nasıl yorumlamak gerektiğini konuşuyor.

Fotoğrafta “Jetski’ci Cübbeli Ahmet” var...

- “Halvet fetvacısı” olarak bilinen Nurettin Yıldız var...

- “Pantoloncu hoca” diye bilinen İhsan Şenocak var...

- “Mavi Marmara”cı Bülent Yıldırım var...

*

Aslında kadro daha kalabalık...

Ama bu 4 ismin ortak bir özelliği var...

Dördü de son zamanlarda söyledikleriyle, verdikleri çakma fetvalarla, yaptıklarıyla iktidarın önde gelenlerinin tepkisini çekmiş isimler.

*

Bu hafta bir araya gelip toplu halde sohbet etmişler.

Muhabbetin moderatörlüğünü de gazeteci Nevzat Çiçek yapmış.

Zaten bu fotoğrafı sosyal medyaya da o vermiş.

Hepsi aniden bir araya gelince tabiatıyla dedikodu da ayyuka çıkıyor.

*

Peki ne konuşmuşlar...

- Bir iddiaya göre bu toplantıda “birbirlerine karşı konuşmama” ve hem içeriden hem dışarıdan gelen eleştirilere karşı “dayanışma” kararı almışlar.

*

- Bir yoruma göre ise Cumhurbaşkanı’nın “güncelleme” sözlerini değerlendirmek için bir araya gelmişler...

*

- Benim gözlemim ise şu: Yaptıkları toplantının fotoğraflarını da sosyal medya verdiklerine göre, “birilerine mesaj vermek” istiyorlar...

Ama o kimdir?

Bu soru beni aşar...

BU FOTOĞRAFTAKİ EKSİK KİŞİYİ BULUN

MUHAFAZAKÂR kesim uzmanı değilim... Bütün bunlar doğru mu

değil mi bilmiyorum...

Ama şunu çok iyi biliyorum.

Epey eğlenceli bir kadro...

Asansör, kadın pantolonu, jetski...



Ne ararsan var...Benim açımdan söylenebilecek tek şey şu...

Fotoğrafta bir tek Adnan Hoca eksik... O da olsaydı...

Vallahi tam “Hisseli Harikalar Kumpanyası”

olurdu...

Yazının tamamını Hürriyet'te okumak için TIKLAYIN