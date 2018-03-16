Demirtaş'ın iki talebi de reddedildi

Demirtaş, dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılanmaları için “Anayasa’ya aykırı” derken, iki talebi de reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Demirtaş ve Önder, 2013 yılındaki Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılanıyor. Silivri’deki Alibey Duruşma Salonu’nda görülen duruşmayı Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve HDP’li vekillerin de bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

‘Meclis kararı olmadan dokunulmazlıklar kaldırılamaz’

İddianame okunmadan önce usüle ilişkin konuşan Demirtaş, davanın düşürülmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Bu dava diğer davalardan farklı değil. Bu davanın ayrı görülmesi adil değildir. Anayasanın 83/2 maddesinde ‘Meclis kararı olmadan dokunulmazlıklar kaldırılamaz, tutuklama yapılamaz’ diyor. Sizin elinizde 6718 sayılı kanun var. Benim elimde Anayasa var. Anayasayı esas almanız lazım. Şu an Anayasaya, yasaya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı bir işlem söz konusu. Kişiye özgü kanun yapılmaz. Meclis karar aldığında Resmi Gazete’de yayınlanır, Cumhurbaşkanı onayına sunulmaz. Cumhurbaşkanı Meclis kararına dahil olamaz. Dokunulmazlığımızın kaldırılması cumhurbaşkanına sunuldu. Dokunulmazlığın özü burada katledildi. Biz dokunulmazlıklarla zırhlı araç siyaseti yapmadık. Burada açıkça kanuna aykırı olarak millietvekillerinin vekilliği düşürüldü, milletvekilleri tutuklandı. Yargının bunu durdurması lazım. Bize açıkça ve aleni bir şekilde ayrımcılık yapılarak, kanun çıkartılarak Anayasa ihlali yapıldı. ‘Dokunulmazlığı tek tek kaldırır, milletekillerinin içeri atarız. Kimse bunu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmez’ dediler.”

‘Ana muhalefet başkanı ‘Anayasaya aykırı ama evet’ dedi’

AYM’nin, Meclis’in üç kararını denetleyebileceğini savunan eski HDP lideri, bunların ‘milletvekilliğinin düşürülmesi’, ‘Meclis İç Tüzüğü’ ve ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ olduğunu söyledi.

Demirtaş konuşmasına şöyle devam etti: “Bariz olarak Anayasa suçu işlendi. Yürütmenin başı emir verdi, ana muhalefet başkanı ‘Anayasaya aykırı ama evet’ dedi. Önce bizim Anayasa’yı korumamız lazım. Mevcut haliyle derhal dokunulmazlığımızın usulüne uygun bir şekilde kaldırılmasına ilişkin ‘Dosyamda Meclis kararı yok’ denilerek dosyanın Meclis’e gönderilmesi gerekir. Milletvekilinin söz söyleme, siyaset yapma hakkı 83/1 ile güvence altına alınmıştır. Soruşturma makamı soruşturma yapmadan ciddi hata yaptı. Hakkımda 102 fezleke var. Bu 102 fezleke de konuşmalarımdan ötürü hazırlandı. Mahkemeniz parlamentoya yazı yazarak konuşmamın tamamı ‘gönderin’ demeli. Dokunulmazlıklar 300 yıl önce krala ve padişaha karşı çıktı.”

İzahat istedi

Eski HDP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Sadece iddianame verildi, ekleri verilmedi. Söz konusu konuşmalarımın çözümü verilmediği için neyle suçlandığımı bilmiyorum. İki talepte bulunacağım. Hakkımdaki iddiaların somutlaştırılmasını talep ediyorum. Terör örgütü propagandasını hangi cümlem ne anlama geldiği için yapmışım? Ben mitingde çok uzun konuşma yaptım. Anayasa Mahkemesi ve AİHM de konuşmanın tamamı incelenmesini istiyor. Bu yönde kararları var. Ben hangi konuşmamda nasıl propaganda yapmışım, mahkemeniz izah etsin. Suçlama somutlaştırılmamış. Birini suçlayacaksanız araştırma yaparsınız, ne demiş, çözümlemesini istersiniz. Savcı ciddiye almamış, suç duyurusunu almış iddianameye koymuş. Biz burada sanık olarak yargılanıyoruz. İddianame savunmayı hak etmiyor. Sadece iki cümle iddianameye alınmış. Konuşmalarımın tamamını istiyorum. Tarafsız bir bilirkişi benim konuşmalarımı çözüm yapmasını talep ediyorum. Ayrıca iddianame ve eklerinin tarafıma tebliğ edilmesinden sonra savunmamı yapacağım.

Söz alan Önder de söz konusu konuşmalarının çözümünün bilirkişi tarafından yapılmasını istedi.

İki talebe de ret

Mahkeme heyeti Demirtaş ve Önder’in konuşmaların çözümün yapılması talebini reddetti. Taleplerinin reddedilmesi üzerine Demirtaş da mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti reddi hakim talebinin de reddine karar vererek Demirtaş’ın savunmasını hazırlaması için duruşmayı 16 Nisan’a erteledi. Bir sonraki duruşma yine Silivri’de yapılacak.