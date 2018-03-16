'Erkeğe benzemiyor deyince...'

İstanbul Kadıköy'de, Bostancı metro durağında 12 Mart pazartesi günü sabah saatlerinde, asansörün yanında bekleyen Atunç M., iddiaya göre iş yerine giden başörtülü Kerime P. isimli kadına ‘Allah sizin belanızı versin sizin gibi yobazlar yüzünden' şeklinde hakaret etti ve tükürdü.

Kerime P’nin şikayeti üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın eşgalini belirledi. Dün öğle saatlerinde Altunizade Metro istasyonunda yakalanarak gözaltına alına saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

‘ÖNCE BANA BAKARAK SÖYLENDİ'

Şüpheli Atunç M. savcılıktaki ifadesinde, saçını topuz yaptığını ve kulağında küpesinin olduğunu söyleyerek, Pehlivan'ın kendisini görünce “Topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış, erkeğe benzemiyor” şeklinde söylendiğini anlattı. Bu durumun ağrına gittiğini ifade eden Atunç, “Sen de kendine bak, aynaya bak. Sen de kadına benzemiyorsun diye söyleyip dönüp oradan uzaklaştım. Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi ben de insanların kıyafetine karışmaktan hoşlanmam. Elhamdülillah müslümanım. Tükürme olayı asla yaşanmamıştır. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir ama tükürme söz konusu değildir. Sosyal medyadan bana yönelik çok fazla tehditler ve linç mesajları paylaşılmaktadır” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgusunun ardından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün karakola giderek imza atması suretiyle, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.