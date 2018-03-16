DHA - Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri sürücüsü tespit edilemeyen 55 SJ 399 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler jandarmanın üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Jandarmanın takibi sonrasında şüpheliler, ekiplerce Uluköy Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) gözaltına alınarak Kızılot Jandarma Karakolu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
16 Mart 2018 18:32
Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verip, olay yerinden kaçan hayvan hırsızlığı şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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