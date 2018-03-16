DHA - Adana’da bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanığa ilk duruşmada 51 yıl hapis cezası verildi.
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16 Mart 2018 14:03
Türkiye'yi ayağa kaldıran istismar davasında karar
Adana'da düğün sırasında çocuğa yönelik cinsel saldırı davasında karar.
DHA - Adana’da bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanığa ilk duruşmada 51 yıl hapis cezası verildi.
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