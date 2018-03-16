TSK'dan Afrin'e havadan bildiri: TRT Radyosu'nu dinleyin

Bildiride, "Terörist mevzilerinden uzak durun" denilirken, "Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK'nin garantisi altında olacağı" belirtildi.



TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bildiride, "PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, Teröristlere dur demenin zamanı geldi, Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin." dendi.