Üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, S.A., İ.Y., G.Ç., Ö.B., B.Ç., S.A., Ş.A., S.Y., H.M. gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.A., S.Y., S.A. ve H.M. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., İ.Y., G.Ç., B.Ç., ve Ö.B. ise adliyeye sevk edildi.