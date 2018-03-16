Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet: Karşı taraf safları sıklaştırıyor

"Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Nurettin Yıldız'ı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ziyaret etti. Ziyarette İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de bulunuyordu.

Buluşmada yer alan isimlerden Nevzat Çiçek, şu açıklamalarda bulundu:

'Hocaların' buluşmasında ne konuşuldu:

1-Bir aydır zaten biraraya gelmek için hocalar birkaç kez görüştü ama programları uymamıştı bu nedenle görüşme geçen hafta gerçekleşti

2-Hocaların buluşmasını Cumhurbaşkanına karşı birleştiler tarzı bir yaklaşımla sunmak doğru değildir



3-Hocalar buluştu çünkü, beş-on sene önceki sohbetlerden cımbızlanarak bir operasyon çekiliyordu tümüne. Bu konu masaya yatırıldı.

4-“Böyle bir durumda küskünlüklerin ve dargınlıkların yeri ve zamanı değil” dendi.

5-Ehl-i Sünnete karşı sistematik saldırılar yapıldığı ve bunun hocalarla halkın temasını kesmeye yönelik olduğu

6-15 Temmuz’da darbeye direnen bu hocaların üzerine bilinçli gelindiği

7-Operasyonun dış kaynaklı olduğu

8-Hocaların kendi aralarında bir istişare mekanizması kurulması gerektiği” ifade edildi.

9-Ayda bir mümkünse toplanılmasında görüş alışverişinde bulunulmasının önemli olduğu ve farklı hoca ve kesimlerle de bunun genişletilmesi gerektiği ifade edildi

CÜBBELİ'DEN AÇIKLAMA: KARŞI TARAF SAFLARI SIKLAŞTIRIYOR

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Nureddin Yıldız, İhsan Şenocak ve M. Emin Yıldırım Hocaefendiler ile Görüştüğümüzde Neler Konuştuk?!" isimli bir video yayınlayarak konuya açıklık getirdi. Videoda yapılan açıklamalar şu şekilde:

"REFORMİST YAŞAR NURİ KAFASI YENİ BİR DİN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR"

"Konu haremlik-selamlık'a riayet eden cemaatlerin ne kadar sapık olduklarına geliyor. Siz farkıda mısınız? (evet sesleri) Mesele ketçap meselesi değil, adam ketçabı ne yapsın. Yılmaz Özdil, 'Bu ketçabı böyle konuşursa bunlara kadınbudu köfte, vezir parmağı ne olacak diyor.' Bir dalga, bir hakaret... Bu benim kanıma dokundu. Ben de bunun üzerine Nurettin Hoca'yı, İhsan Şenocak Hoca'yı, Mehmet Emin Yıldırım Hoca'yı aradım. Karşı taraf safları sıklaştırıyor. Hepsi birden haremlik-selamlık, helal-harama girdiler. Bizim ehli sünnet üst kimliği altında sorunlarımızı çözmemiz lazım. Tehlike çok büyük çünkü bu ilahiyatlardaki reformist Yaşar Nuri kafası yeni bir din çıkartmaya çalışıyor."

"NEREDEYSE DİYECEKLER Kİ BUNLAR KARISIYLA DA YATMAZ"

Mehmet Emin Yıldırım'ın vakfında buluştuklarını belirten Ahmet Mahmut Ünlü, Nurettin Yıldız hakkında ise "Ben böyle linçlerle çok karşılaştım. Halden çok iyi anlıyorum" dedi. Baktım ki dinsizi donsuzu birleşmiş, vezir parmağına kadar gidince iş biz aramızda doğruyu bulmazsak bunlar bizden de destek alarak müslümanları yıpratacaklar. Zaten iş ketçapta durmuyor. Bunlar kızına el öptürmez, kaynanasıyla oturmaz az daha diyecekler ki bunlar karısıyla da yatmaz. İş oraya geldi. Tabii canım niye evlendik o zaman? Hanım da çarşafla girsin yatağa, araya da bir şey koyalım. Yaptılar bizi böyle yahu. Adamların lafı böyle, dalga geçiyorlar bizimle" dedi.