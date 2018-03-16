Meteoroloji açıkladı! Cumartesi gününe dikkat

Hafta sonu planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar hava durumuna dair son dakika haberlerini araştırıyor. Yurtta yarın güneşli bir hava hakim olacak ancak pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerinde yağış görülecek. İşte güncel hava durumu tahminleri.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yurdun büyük kısmının yazı hissedeceği hafta sonu geldi. Hava sıcaklıkları yarın Türkiye’nin birçok şehrinde 4-5 derece daha yükselecek, yağışlar duracak ve güneşli bir hava yurda hakim olacak. Son dakika hava durumu tahminlerine göre pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası gelse de çok etkili olmayacak hava sıcaklıkları sadece 1-2 derece düşecek.

CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNEŞE DOYACAK

Kış geride kalırken cumartesi günü Türkiye baharı hissedeceği ilk hafta sonunu yaşayacak. Hava sıcaklıkları yükselecek ve tahminlere göre yurdun hiçbir bölgesinde yağış gözlenmeyecek. Pazar günü gelecek yağışlı hava çok etkili olmayacak…