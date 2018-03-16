Silivri’de çıplak arama iddiası

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından baskıların arttığı cezaevlerinden her gün yeni bir iddia geliyor.

Bu kez üniversite öğrencisi Kübra Sünnetçi’nin işkenceye uğradığı öne sürüldü. Birgün'den Mahir Kanaat'ın haberine göre, Sünnetçi’nin annesi Şeyda Sünnetçi kızına Silivri’de çıplak arama yapıldığını belirtti.

Şeyda Sünnetçi şunları söyledi:

“Kızım Kübra Sünnetçi, Balıkesir cezaevinden 15 Şubat’ta tahliye olmuştu ama cezaevinin kapısında savcılık ifadeniz var denilerek tekrar gözaltına alındı.

Elleri arkadan kelepçeli şekilde Balıkesir’den İstanbul Vatan Emniyet’e getirildi.

Burada 10 gün kaldı. Bu zaman zarfında onlara ne su ne şeker verildi. Arkadaşlarıyla beraber yeşil yeşil kusmaya başlayınca bunları apar topar savcılığa çıkarttılar.

Ve tabii ki tutuklayıp Silivri Cezaevi’ne gönderdiler.

Şu an orda. Oraya götürdüklerinde girişte kızlarımızı çırılçıplak soyup çıplak arama yapmışlar. Bu nasıl bir işkencedir.”