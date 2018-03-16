Gürkan Hacır'dan flaş İstiklal Marşı iddiası

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde ittifak yasası ve İstiklal Marşı polemiği tartışıldı. Konuklardan Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır İstiklal Marşı değişikliğine dair önemli bir kulis bilgisi paylaştı. "Bizi bir arada tutan iki şey kaldı; biri bayrağımız diğeri de İstiklal Marşı'mız. Marşın değiştirilmesi toplumun ayrışmasına bir sebep daha olmuş olur" diyen Hacır, "Saraya yakın sanatçıların yeni bir beste için çalışmalara başladığı bilgileri de kulağımıza geldi" ifadelerini kullandı.
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