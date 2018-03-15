Enkaz altında kaldılar; ölüler ve yaralılar var

KONYA’nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Şafak’a ait, besihane inşaatı yapımında belirlenemeyen bir nedenle beton duvar yıkıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne diğer 3’ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

İşçilerden Mücahit ve Egemen Öztürk hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Latif Öztürk ve Kaçmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.