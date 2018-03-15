Kreşte 1,5 yaşındaki çocuğa dayağı böyle açıkladılar!

Tekirdağ’da bir kreşte bir buçuk yaşındaki E.Ş.’nin dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Çorlu ilçesinde Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.’nin dövüldüğünü iddia ederek kreş yönetimi hakkında polise şikâyette bulunmuştu.

Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kreşe giderek inceleme ve soruşturma başlattı.

Kreş sahibi: Başka çocuk ısırdı

Kreşin sahibi Mehmet Özkara, E.Ş.’nin dövülmediğini belirterek şunları söyledi: “İddialar gerçeği yansıtmıyor. Uyku sırasında bir buçuk yaşındaki çocuğun beşiğine giren iki yaşındaki çocuğun ısırması sonucu olay meydana geldi. Kreşte kamera sistemi bulunmuyor. Bakanlıktan gelen talep üzerine güvenlik kameralarını kaldırdık. Keşke kamera kayıtları olsaydı da onları gösterseydik. Bugün kameralar karşısına geçip, kendimizi anlatmak zorunda kalmazdık.”

‘Görünce buz koyduk’

Kreş öğretmenlerinden Ayşe Verim de beş yıldır aynı kurumda çalıştığını ifade ederek patronunun ifadesini tekrarladı: “Çocukların birbirini ısırması söz konusu. Çocukların uyku saatinde yaşanan bir hadise var. İki yaşındaki çocuğun bir buçuk yaşındaki çocuğu ısırması var. Olayı gördüğümüzde buz tedavisi yaptık. Doktora götürdük. Ben de iki çocuk annesiyim, çocuğun darp edilmesi iddiasını kabul etmiyorum.”