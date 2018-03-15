İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak İstiklal Marşı yorumu

İstiklal Marşı'nın bestesinin değiştirilmesi yönündeki tartışmalar hakkında konuşan İsmail Saymaz, "İstiklal Marşı'nın değiştirilmesi dahi anayasaya göre teklif edilemez. Buna rağmen değiştirilirse de AKP'ye oy vermeyen yurttaşlar o marşı söylemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı İstiklal Marşı'na yeni bir beste yapılması tartışması CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programında masaya yatırıldı.

"DEĞİŞTİRİLMESİ DAHİ TEKLİF EDİLEMEZ"

Programın yorumcuları arasında yer alan Gazeteci İsmail Saymaz, İstiklal Marşı'nın anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk 3 maddesi arasında yer almasına dikat çekerek böyle bir değişikliğin teklif dahi edilemeyeceğini savundu.

"ÜLKENİN İKİ AYRI MARŞI OLUR"

Tartışmanın hukuken yok hükmünde olduğunu söyuleyen Saymaz, Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir değişiklik teklifini usul yönünden reddedeceğini söyledi. Saymaz, "Anayasa bunu reddetmezse ve böyle bir değişiklik yapılırsa, bu marş İstiklal Marşı olmaz, AKP'nin marşı olur. AKP'ye oy vermeyen yurttaşlar da bu marşla ayağa kalmaz ve bu marşı döylemez. Ülkenin iki ayrı marşı olur" diye konuştu.