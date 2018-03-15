Anaokulu etkinliği: Camide 15 Temmuz hutbesi dinlenecek!

SOL - İstanbul Bakırköy'deki tek devlet anaokulu olan Mustafa Pars Anaokulu'nun Mart ayı etkinlikleri arasında, öğrencilerin cuma namazına götürülerek "15 Temmuz hutbesi" dinleme etkinliği de yer aldı.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mustafa Pars Anaokulu Mart Aylık Çalışma Programı, gören velileri ve eğitimcileri şaşırttı.
Anaokulu müdürü Sevinç Şentürk'ün imzasıyla yayımlanan etkinlik programında, anaokulu çocuklarının cuma namazına götürülerek "15 Temmuz hutbesi" dinletileceği duyuruldu. Etkinlik paylaşımında 5-A öğrencilerine camide "15 Temmuz hutbesi" dinletileceği, 5-B öğrencilerine 15 Temmuz konulu drama, 4-A öğrencilerine 15 Temmuz konulu resim sergisi etkinliği yaptırılacağı, 4-B öğrencilerinin de "15 Temmuz şehitliği" gezisine götürüleceği ilan edildi.