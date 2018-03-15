Öğretmenler için çok önemli imkan!

Öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı veren protokol imzalandı.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı veren protokol imzalandı.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kurum üyesi öğretmen ve eğitimcilerden gelen uzaktan yüksek lisans eğitimi talepleri doğrultusunda, çeşitli üniversitelerle görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Protokol kapsamında, İLKSAN tarafından yapılacak ön kayıtlara göre, ilkokul öğretmenleri ve üye diğer eğitim çalışanlarına, indirimli uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimi imkanı sağlandı.