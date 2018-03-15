E-devlet alacak sorgulama hizmeti!

e-Devlet borç ve alacak sorgulama nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Borç ve alacak sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

e-Devlet giriş ile alacak ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Borç ve alacak sorgulama nereden yapılır sorusu merak ediliyor. Son zamanlarda soy ağacı, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelen e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra sisteme girişiniz sağlıyor ve sorgulama ekranından borcunuz veya alacağınız olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

e-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇ SORGULAMA

3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

ALACAK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet üzerinden kontrol edindiğinde binlerce vatandaşın alacağı çıkabilir

e-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

"Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

ALACAK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.