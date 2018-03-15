15 Mart 2018 16:01

Baba Hüseyin Başaran gözyaşlarını tutamadı

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi.
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Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'ya son görev

Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'ya son görev

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DHA - Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.

Kılıçdaroğlu, Mina Başaran'ın cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze töreni için Ataköy'deki camiye geldi.

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