Baba Hüseyin Başaran gözyaşlarını tutamadı

DHA - Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.
Kılıçdaroğlu, Mina Başaran'ın cenaze törenine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze töreni için Ataköy'deki camiye geldi.