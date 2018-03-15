Kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen törene Eda Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı.

Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Bediha Uslu ile sağlık görevlileri ilgilendi. Uslu'nun tabutuna duvak konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada aynı camide İstanbul Barosu avukatlarından Kudret Yıldırım'ında cenaze namazı kılındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, DİSK Başkanı Kani Beko, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de bu cenaze namazına katılanlar arasındaydı.