Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nsaybin’de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
15 Mart 2018 13:37
Nusaybin'de Suriye'den yapılan saldırıya karşılık verildi
TSK'dan son dakika açıklaması.
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