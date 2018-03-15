'Din, Nurettin Yıldız ve Cübbeli'nin anlattığıysa ben kafirim'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, Kuran'ın bazı ayetlerinin dönemsel olduğunu bugün geçerli olmadığını söyledi. Kılıç ayrıca özellikle gençlerin deizme doğru sürüklendiğini belirtti.

Atatürkçü kimliğiyle bilinen ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, Türkiye'deki laik seküler kesime mensup insanların çoğunun deizme doğru sürüklendiğini, özellikle gençlerin arasında deizme doğru bir yöneliş olduğunu söyledi.

Cemil Kılıç, "Eğer din İmam Hatip'lerde okutulansa, Diyanet'in anlattığıysa din, biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz diyor gençler" dedi.

Cemil Kılıç açıklamasında, "Din Nurettin Yıldız'ın anlattığı gibiyse, Cübbeli Ahmet'in anlattığıysa ben de o dinin kafiriyim. Onlar dini kendi heva ve heveslerine göre erkek egemen bir bakış açısıyla yorumluyorlar, Bedevi, Arap geleneklerine göre yorumluyorlar" diye konuştu.

Cemil Kılıç, "Ayetlerin bazıları dönemsel, bugün geçerliliği yok" diyerek dinde güncelleme tartışmasına da girdi.

Kılıç, "Kuran'ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur" ifadelerini kullandı