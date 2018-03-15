Murat Sabuncu ve Ahmet Şık Adalet Nöbeti'ne katıldı

Cumhuriyet Gazetesi avukatı ve icra kurulu başkanı Akın Atalay nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlattığı Adalet Nöbeti bugün 50. kez tutulacak.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın içinde bulunan Themis heykelleri önünde, bugün saat 11.30’da tutulacak nöbetin ardından 12.15’de C kapısı önünde Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ve avukat Sevin Şeker basın açıklaması yapacak.

Nöbetle ilgili yapılan açıklamada, “Aynı inanç, azim, sabır ve kararlılıkla adalet arıyor, asılsız ve akıl dışı iddialarla yargılanan Av. Akın Atalay şahsında demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı nöbetimize ve basın açıklamasına bekliyoruz” denildi