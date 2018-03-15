Akar ve Kuvvet Komutanları hakkında suç duyurusu

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz ÖKK davasının 16'ıncı celsesi bugün başladı. Gece yarısı saat 01.30'da sona eren karar duruşmasında mahkeme, 5 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki duruşma 8-9-10 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

39'u tutuklu 68 sanıklı davanın başlangıcında Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, "Duruşma sırasında bazı tutuksuz sanıkların dışarı çıktığı bilgisi geldi. İzin almadan çıkamazsınız. Tutuksuz olmanız sanık olmadığınız anlamına gelmez" uyarısında bulundu.

"NEYE GÖRE BENİM İSMİMİ VERDİN"

Üç gündür tanıkların dinlendiği davada, bugün de, 15 Temmuz'da ÖKK Bakım Bölük Komutanı olan Üsteğmen Mesut Yeşilyurt tanıklık yaptı. Yeşilyurt, sanıklardan Yalçın Damar'ın o gün yıllık izinde olduğunu, ertesi gün arayıp, "Birliğe döneyim mi" diye sorduğunu, kendisinin de beklemede kalınmasını istediğini söyledi.

Bir başkada davada örgüt üyeliğinden yargılanan eski başçavuş ve ÖKK personeli İbrahim Yılmaz'ın tanıklığı sırasında çarpıcı diyaloglar yaşandı. ÖKK'da gözaltına alındığında yapılan "mülakat"ta, bazı sanıkların adını verdiği için dinlenen Yılmaz, bu ifadesinin doğru olmadığını belirtince, Başkan Kantık, "Niye verdin bu isimleri" diye sordu. Yılmaz, "ÖKK'da işkence gördüm" karşılığını verdi. Başkan Kantık'ın, bu ifadeyi kimin aldığı sorusu üzerine de Yılmaz, "Bilmiyorum. Gözlerim kapalıydı. İstihbarat şubede" dedi. Yılmaz'ın ifadesinde adları geçen sanıklar, Seçkin Vural ile Şenol Soylu da, "Başkası değil, niye ben? Neye göre benim ismimi verdin" sorusunu yöneltti. Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu ifadeyi işkence ve baskı altında verdim. Fazlasıyla üzerime gelindiği için benden önce gözaltına alındığını bildiğim bu isimleri verdim. Başları yanmıştı zaten. Kurtulmak için söyledim."

Eski astsubay Muhsin Kuru'nun tanıklığı sırasında da benzer bir olay yaşandı. Örgüt üyeliğinden 18 ay hapis yatan ve ifadesinde bazı sanıkların ismini veren Kuru, 15 Temmuz yaşandığında 6 aydır Irak'ta görevde olduğunu, yurda döndüğünde ise Silopi ÖKK karargahında gözaltına alındığını, bu isimleri de işkence altında verdiğini anlattı. Başkan Kantık, "Nasıl? Zorla da olsa böyle isim verilir mi" dedi. Kuru, "Bana iskence yaparken ellerinde evraklar vardı. 'Bak Yasin Delibaş bunları söyledi. Sen de aynen tekrar et' dediler" karşılığını verdi.

Halen ÖKK'da görevde olan iki tanık ifade verirken yavaş sesle konuşunca Başkan Kantık, "Askersin ya! Biraz yüksek sesle konuş. Ya biraz asker dediğin... İnsanlar nasıl duysun ya" diye tepki gösterdi.

Bir diğer tanık Piyade Uzman Çavuş Bekir Öz, o gece Zekai Aksakallı'yı almak üzere Spor Okulu'na nasıl gittiklerini ve sanıklardan Mustafa Koyuncu'nun izinli olduğu halde ART (Anti Reaksiyon Timi)'ye niye dahil olduğunu anlattı. Öz, halen görevde olan o geceki nöbetçi subayı Vural Volkan Bal'ın, saat 21.30 - 22.00 civarında gelip, "Sıkıyönetim ilan edildi. Spor Okulu'nun güvenliğini alacaksınız" dediğini ve Koyuncu'nun kendileriyle gitmesini de Bal'ın istediğini söyledi.

“OTOBÜS GELDİ, İKİ KİŞİ MÜHİMMAT VE TEÇHİZATLARI YÜKLEDİK”

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde SEGBİS'le tanık olarak dinlenen Genelkurmay çatı davası sanıklarından eski ÖKK tabur komutanı Murat Korkmaz 15 Temmuz'da saat 18.00'de nöbetçi subayı Ümit Koçak'tan Zekai Aksakallı'nın mesai saatinden sonra ÖKK'na personel ve araç giriş çıkışları yasakladığını öğrendiğini söyledi. Davanın sanıklarından Okan Türkmen'i ilk kez orada gördüğünü belirten Korkmaz şöyle devam etti:

"Kim olduğunu sordum. Başika'da görevli olduğunu, sınav kartını unuttuğu için ÖKK'ye geldiğini, giriş çıkış yasağı olduğundan Gölbaşı'na kadar götürecek bir araç beklediğini söylediler. Biz de tatbikat için bizi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına götürecek otobüsü bekliyorduk. Otobüs geldi, iki kişi mühimmat ve teçhizatları yükledik. Okan Türkmen'in bir yardımı olmadı. Devletin otobüsü deyip, onu da alıp, Gölbaşı'nda bıraktık. Şoföre, 'Muhafız Alayına gidiyoruz, biliyorsun değil mi?' dedim. Yok otobüsü özel hava alaya gitmek için kaçırmışız. Zinhar yalan, bunu söyleyen de müfteridir. Nizamiyeden kartlarımızı okutarak ve araç sevk onayını imzalatarak gayet nizami yola çıktık. Muhafız alayına gittiğimizde tatbikat için mi geldiniz dediler. Silah ve teçhizatları dağıtırken, saat 23.15 gibi Fırat Alakuş albay aradı. 'Acil Genelkurmay'a gelmen lazım. Burada sıkıntı var. Zekai Paşa'nın söylediği tehdit kapsamında' dedi. Malzeme dağıtımı yaptığımı söyledim. 'Zimmeti, sepeti bırakın acilen gelin' deyince yola çıktık."

BAŞKAN KANTIK: OLUR MU ÖYLE ŞEY

Murat Korkmaz'ın ifadesinden sonra çapraz sorguya geçildi. TBMM Avukatı Sinan Kılıçkaya'nın, "Tatbikat için malzeme ve silahları kendi birliğinizde teslim etmeniz gerekmez mi?" şeklindeki sorusu üzerine Korkmaz, "Hayır, gidilen yerde dağıtılır" dedikten sonra şunları söyledi:

"Ben ve taburum bu olayda kullanıldık. Beni kullandılar. Kim kullandı? Kim emir verdiyse."

Mağdur/müştekilerden İsmail Oğuz da 24 yıllık Özel Kuvvetçi olduğunu, anlattığı gibi bir göreve gitmeyi yaşamadığını vurgulayarak, "Daha önce o günkü gibi gittiğiniz görev oldu mu?" sorusunu yöneltti. Korkmaz, Sur operasyonuna aynen böyle gittiklerini söyleyince Oğuz, "ÖKK hiçbir şekilde böyle görev yapmaz. Bu farklı yönlere gidiyor. Birliği zan altında bırakıyor" diye tepki gösterdi. Korkmaz da, "Doğru konuş, yalan ifadede bulunma. Sen bizi zan altında bırakıyorsun. Son 2 yılda neler olduğunu bilmiyorsun" karşılığını verdi. Korkmaz'ın çapraz sorgusu sürerken sanıklardan Rasim Eşref Çıtak ve Mehmet Ali Çelik, izleyiciler arasında oturan bir ÖKK personelinin İsmail Oğuz'u dışarı çağırdığına dikkat çekerek, soruların oradan mı geldiğini ve bunun usule uygun olup olmadığını sorunca şu tartışmalar yaşandı.

Başkan Kantık: Olur mu öyle şey? Seyirci kısmında sanık yakınları var. Bunlar istihbarattan gelecek sorular değil.

MSB Avukatı: Çatı davasına giren avukat arkadaşlarımız var. Bize yardım ediyorlar.

Sanık M. Ali Çelik: İsmail'le buluştular, o getirdi.

Başkan Kantık: Usule aykırı bir yanı yok. Hepiniz avukatlarınıza soru vermiyor musunuz?

TBMM Avukatı: Not burada. Gözlüğüm olmadığı için okuyamadım. Ne olduğunu bilmiyorum.

Savcı Manga: Dün sanıklara bazı ifadeler verdiniz. Usule aykırı dedik mi?

Murat Korkmaz'ın ifadesi şu diyaloglarla sona erdi:

Korkmaz: Son bir söz söylemek istiyorum. Zekai Aksakallı'yı çok severdim. Verdiği her görevi yaptım.

Başkan Kantık: Söyleyeceklerin tanıklıkla ilgiliyse söyle.

Korkmaz: Zekai Aksakallı'nın dinlenmesini istedik. Genelkurmay davasına gelmedi. Buraya geldi mi bilmiyorum.

Başkan Kantık: Hayır, o konuyu dinlemiyorum. Tanıklıkla ilgili değil.

Korkmaz: Gerçeğin üstünü kapatmış olursunuz.

Başkan Kantık: Dinlemiyorum beyefendi.

Korkmaz: Savunmamı engelliyorsunuz.

Başkan Kantık: Ben sizi yargılamıyorum, tanık olarak dinliyorum. Sistemi kapatın!

Korkmaz: Lütfen kapatmayın.

Başkan: Kendi mahkemenizde anlatırsınız. Kapatın!

“BU İŞİ EN İYİ AMERİKALILAR YAPIYOR”

Uzman Çavuş Ünal Kara'nın tanıklığı sırasında bir sanık soru sormayı "beceremeyince" Başkan Bayram Kantık, şöyle konuştu:

"Ben çapraz sorgu kursu aldım, hala beceremiyorum. Bu işi en iyi Amerikalılar yapıyor."

Sanık avukatlarından Ayten İzmirli, tanığa derdest edildiklerinde sanıklara nasıl davrandıklarını sorunca da Başkan Kantık, "Niye çiçek alıp, gitmedin diye soruyor" açıklamasını yaptı. Av. İzmirli, "İhsas-ı reyde mi bulunuyorsunuz Sayın Başkan?" dedi. Başkan Kantık tanığa, "işkenceye cevap vermek durumunda olmadığını" hatırlattıktan sonra, "Davamızın konusu değil. Keşke dosyada işkence olsa, ona bırakmadan ben sorarım. Dava dosyasıyla sınırlıyız" diye konuştu.

Saat 20.00'den itibaren sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasına geçildi. Sanıklardan Veysel Ezgin, şunları söyledi:

"Bazı şeyleri gördük, yaşadık. Rütbeliler geldi, tanıklık yaptı. Biri atladık, diğeri zıpladık diyor. Ama bir noktada takılıyorlar, işkence. Tellerden atlama, birliğin içinde silahla dolaşmak legal, işkence illegal oluyor. 20 saat işkence gördüm."

Başkan Bayram Kantık, "Şu taleplere gelir misin? Yoksa mikrofonu bırak" uyarısında bulununca Ezgin avukatının olmadığını belirterek, "Benim savunulmam önemli değil. Bu dava vatandaşlık görevidir. Tüm avukatlar, askerler gelip dinlesin" dedi.

Davanın 1 numaralı sanığı eski kurmay albay Ümit Bak da üzerinde çıktığı iddia edilen "darbeye katılanlar listesi"nin inceleme sonucunda yazının kendisine ait olduğu yönünde rapor geldiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Ben böyle bir liste hazırlamadım. Bu listelerin orijinallerini gözlerimle görmek istiyorum. Eğer varsa. Başka şey istemiyorum."

Sanıklardan Gökhan Mercan, İstanbul'dan Harp Akademilerinden Ankara'ya gönderilen tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, firari komutanın en deneyimsiz personel olduğu için kendisini seçtiğini düşündüğünü söyledi ve "TSK'nın fıtratı mutlaaj itaattır. Ben amir mağduruyum" dedi.

15 Temmuz yaşanmasa 3 hafta sonra düğünün olacağını kaydeden eski kursiyer Teğmen Ahmet Müfit Küçük ise şu talepte bulundu:

"Sizin için küçük, benim için çok büyük bir şey istiyorum. 20 aydır nişanlımla görüşemiyorum. Kendisi burada, 10-15 dakika görüşmeme izin verin."

Bu sözler üzerine Küçük'ün izleyiciler arasında bulunan nişanlısının ağladığı görüldü.

Sanıklardan sonra avukatların beyanları alındı. Av. Ümit Yaşar, 12 müvekkili olduğunu, her biri için 10'ar dakika konuşacağını söyleyince Başkan Bayram Kantık, "Bu saatten sonra eve gitmenin anlamı yok. Sabah da duruşmamız var nasılsa" dedi.

Av. Ayten İzmirli de bazı tanıklarin ifadesinin mahkeme huzurunda değil celse arasında alınmasını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Asıl darbe girişimini başlatan ya da amiyane tabirle çanak tutan, darbe girişimini öğleden sonra öğrendiği halde sadece hava sahasını kapatmakla yetinip, birliklere giriş-çıkışları yasaklamayan başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere kuvvet komutanlarının ihmali surette Anayasayı ihlal ettiğini düşünüyor ve haklarında suç duyurusunda bulunuyorum."

Saat 23.30'da mütalaasını veren Savcı. Mustafa Manga, sanıklardan Ahmet Seçkin Vural'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme karar için duruşmaya 1 saat ara verdi.

Gece yarısı saat 01.30'da sona eren karar duruşmasında mahkeme, 5 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki duruşma 8-9-10 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

Tahliye edilen isimler, Ahmet Seçkin, Vural Halil Kuş, Yasin Delibaş, Yalçın damar, Süleyman Menteş oldu. Bu kararla birlikte 68 sanıklı davada 34 sanık kalmış oldu.