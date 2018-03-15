'Mekik düşüren' tarikat liderinden yeni açıklama

Nakşibendilerin lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi'Bursevi daha önceki konuşmasında Chalenger uzay aracını cıvataları gevşeterek düşürdük" demişti. Bursevi'den yeni bir açıklama daha geldi: Tarikatımızda bu tür kerametler vardır.

Bursevi olayı şöyle anlatmıştı:

“Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zamanda Habbe'nin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Habbe'nin içerisindeydik, Ahmet amca Hızır Aleyhiselam’dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. Fırlatıldı hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki 'Ahmet merak etme cıvatalarını gevşettik biraz sonra bu düşecek.' Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı.”

Cumhuriyet'te yeralan habere göre, Bursevi, videonun yarattığı tepkilerden sonra yeniden kamera karşısına geçti.Bursevi şunları söyledi:

"Anlattığımız olayın faili biz değiliz, biz gençtik o zaman, yanımızda Ahmet Amca ve Mehmet Amca'nın yaşadıkları hali biz şahit olup söyledik. Tarikatta bu tür kerametler vardır, kerameti gösteren de biz değiliz. Şahit olmamıza rağmen 7 astronotun ölmesine sevinecek insan mıyız!"