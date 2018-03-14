Adını vermek istemeyen saray kaynağı Erdoğan'ı düzeltti

Adını vermek istemeyen bir cumhurbaşkanlığı kaynağı, Tayyip Erdoğan’ın “Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur” sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözlerini düzeltti

Tayyip Erdoğan, bugün (14 Mart) 46. Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmada “Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur” dedi.

Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Bu açıklamanın ardından, adını vermek istemeyen bir cumhurbaşkanlığı kaynağı basına mesaj atarak Erdoğan’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti. BBC Türkçe’de yer alan habere göre kaynak, “Cumhurbaşkanının konuşmasındaki ‘Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer’ sözleri ‘Kuşatma bu akşam tamamlanır’ şeklinde anlaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.