İsmailağa Cemaati'nden Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki

İsmailağa Cemaati, yaptığı yazılı açıklamada “İslam’ın güncellenmesi”nin gündeme getirilmesinin, hocaların susturulmasının ve hatta linç edilmesinin İslam’a karşı savaşın yeni bir yöntemi olduğunu savundu.

Tarikat-cemaat hocalarının erkek egemenliğine İslami vaazlarla meşruiyet kazandırma çabasının yarattığı tepki sonucunda Nureddin Yıldız’ı hedef almak ve “İslam’ın güncellenmesi” tartışmasını açmak zorunda kalan Tayyip Erdoğan’a İslamcı camiadan tepki gelmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın bizzat ziyaretine gittiği Kadir Mısırlıoğlu’ndan İhsan Şenocak’a, Akit çevresinden Milli Görüşçülere, Nur Cemaati’nden Süleymancılara kadar geniş bir yelpazeden gelen tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği İsmailağa Cemaati de açıklamasını yaptı.

Manidar bir ‘savaş’ nitelemesi

Milli Gazete’de yer alan habere göre; hakiki İslam’a, yani ehl-i sünnet inancı ve ameline karşı savaşın yöntem değiştirdiğini savunan cemaat, peygambersiz bir İslam toplumunun amaçlandığını iddia ederken bu durumda yaşanacakları “manidar” bir dille kaleme aldı:

Tabiidir ki Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz devre dışı bırakılınca ortam Reformculara kalacak. Gayr-i Müslimlerin veya modernistlerin söz ve davranışları örnek gösterilecek, yol gösterici telakki edilecektir.

Bu aşamadan sonra İslâm güncelleştirilmeli, tarihsellik gündeme gelmeli, eskiye ait inanç ve ibadet şekilleriyle bu modern çağı yaşamak zorlaşacağından yeni modern kurallar gündeme gelmelidir.

Israrlı bir şekilde Kur’ân ayetlerini ve hadis-i şerifleri dile getiren hoca efendiler tedricen susturulmalı, yetkileri ellerinden alınmalı hatta linç edilmelidir.

Erdoğan’a mesaj mı?

“İslam’ın değil, Müslüman’ın kendini güncellemesi gerekli”

İsmailağa Cemaati’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İslâm’ın güncellenmesi söz konusu edilmişti. Evet, bizler de güncelleşmeden yanayız. Ama bu, İslâm’ın değil Müslümanın kendisini güncelleştirmesi meselesidir. Evet, Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ve sahâbe gibi yaşayabilmek. Mezhep imamlarımıza ve onların izini takip eden ulema ve meşayıha uyma konusunda bir güncelleşmeye ihtiyaç vardır hem de acilen. Bizim kaybettiğimiz, bu değerlerdir.