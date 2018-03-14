Acılı aileler kararını verdi!

Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün, 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler apronda ailelere teslim edildi.

Ailelerin, 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.