Abdülaziz Bayındır'dan Diyanet'e: Erkekseniz çıkın karşıma!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına şiddet ile ilgili her türlü yorumu, düşünceyi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak reddediyoruz. Çünkü kadın annedir ve her noktada insanın yanında ona yardımcı olan en önemli varlıktır" demişti.

KRT TV'de Ferit Atay'ın sunduğu SorguluYorum programına, katılan Bayındır, "Buradan meydan okuyorum erkeklerse karşıma çıksınlar" dedi.

Bayındır'ın açıklamaları şöyle:

"Arkasına devleti alan bir hoca kendisini güçlü kabul edecek. 'Ben ne dersem o' öyle şey olur mu? Allah'ın dediği olur. Eğer güçlüyseler buradan meydan okuyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'na, erkekseniz çıkın karşıma. Hani geçenlerde kadının dövülmesi diyordunuz, getirin bakalım bütün kitaplarınızı. Bir de konuşuyorlar "kadının dövülmesi dinimizde yok". Tabi yok ama açın sizin kitaplarınızı bakalım. Açın herhangi bir diyanet mealini 'kadını dövün' yazıyor. Bilhassa kadınlarla ilgili ayetlerde çok ciddi saptırmalar vardır."