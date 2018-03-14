14 Mart 2018 12:58

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında karar

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında karar
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
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