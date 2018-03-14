Ayrıntılar geliyor...
14 Mart 2018 12:58
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında karar
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Çok Okunanlar
-
İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
-
Öz kızı isyan etti: Babam diplomamı satıyor!
-
Silivri Cezaevine yürümek isteyen TAYAD’lı ailelere gözaltı
-
Cenazeler ailelere teslim edildi
-
Tüketici dernekleri uyardı: Bu numaraya dikkat
-
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında karar
-
İstanbullular dikkat!
-
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit
-
Hulusi Akar'ın Erdoğan'a verdiği selam sosyal medyada
-
3 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi