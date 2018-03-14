Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu... Yeni gelişme

Erdoğan, 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

Ayşegül Usta / Hürriyet - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

İSTANBUL 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile şikâyetinden vazgeçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

'İFADE VERMESİ GEREKİR'

Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci’nin avukatı Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.

Selin Şekerci’nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.