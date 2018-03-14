İran'daki jet kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye'de

Kaptan pilot Beril Gebeş'in kimlik tespit çalışmaları ise İran'da devam ediyor.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Türkiye'ye getirildi.
Askeri uçakla önce Diyarbakır'a getirilen cenazeler ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.
Türkiye'ye gönderilen 10 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı, kaptan pilot Beril Gebeş'in kimlik tespit çalışmalarının ise İran'da devam ettiği kaydedildi.
Hafta sonu İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüştü.
Kazada, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.