Amerikalı rahibe hem PKK hem FETÖ'den suçlama

Aralık 2016’dan bu yana İzmir’de tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın iki suçtan 35 yıla kadar hapsi istendi.

Andrew Craig Brunson hakkındaki iddianame hazırlandı.İddianamede, rahibe ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’ suçlamaları yöneltildi.

Brunson’a ilk suçlamadan 15, ikinci suçlamadan da 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İki örgütten suçlama

İddianamede rahibin hem PKK hem de ‘FETÖ’ adına suç işlediği, örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek işbirliği yaptığı öne sürüldü.

Brunson’ın ‘FETÖ’nün hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen maklube yemeğinde çekilen fotoğraflarda yer aldığı’ ifade edilen iddianamede, rahibin ‘PKK’nın yoğun faaliyetler yürüttüğü’ Suriye’nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ‘PKK’nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği’ savunuldu.

Taner Kılıç da iddianamede

Brunson’ın ‘FETÖ’nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü’, bu kapsamda ‘Ege Bölgesi imamı’ firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç’la da görüşmeler yapıp ‘strateji belirlediği’ iddia edildi.

İddianamede ayrıca, Brunson’ın görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi’nde ‘PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir’de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı Mesihin Kürdi Kilisesi’ni kurduğu’ suçlaması yöneltildi.

Brunson’ın Gezi Parkı eylemlerinin organizesinde yer aldığı ifade edilen iddianamede, ‘Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi’ ve ‘Demiryolları çalışanları listesi’ ile ‘İrtibata geçilecek askerler listesi’ gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu iddiaları da yer aldı.

Brunson’ın darbe girişimden beş gün sonra arkadaşına “Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız” diye yazdığı öne sürüldü.

Hakkındaki gizli ve açık tanık ifadelerine iddianamede yer verilen Brunson’ın Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir vatandaşa Fetullah Gülen’i kastedip “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı” dediği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Brunson, FETÖ soruşturması kapsamında hakkındaki gizli tanık ifadesi gerekçesiyle 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmada Brunson’ın ‘çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğu’, ‘FETÖ’nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz’la sık sık görüştüğü’, ‘yurtdışından kaynak aktarıldığı’ iddia edilmişti.

Brunson için Kuzey Carolina Senatörü Thomas R. Tillis, “Papazı istiyorsanız papazı verin” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmiş, “Bu adalet değil, fidye istemektir. ABD bir NATO müttefikinden bu tür bir yaklaşım beklemez” diye konuşmuştu.

Başkan Donald Trump’ın da devreye girerek Erdoğan’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep ettiği Brunson hakkındaki iddianame kabul edilirse yargılama başlayacak.