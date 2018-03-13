Çıkan çatışmadan acı haber: Şehit sayısı yükseldi

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı.

DHA - Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

ŞEHİTLERE TÖREN

Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28), memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer, manavlık yapan baba Fatih Ufacık'ı, iş yerinden eve çağrıldıktan sonra oğlu Ümmet Ufacık'ın şehit düştüğü haberini verdi. Anne Tülay Ufacık'ın da tarlara çalışması üzerine, komşusu telefonla arayıp, Antalya'dan misafirlerinin geldiğini söyledi, buna inanmayan anne Ufacık'ın kaza olup olmadığını sordu. Henüz anne Ufacık'a oğlunun şehit düştüğü haberinin verilmediği ve eve getirildikten sonra acı haberin verileceği öğrenildi.

Bekar olan şehit Ümmet Ufacık'ın, cenazesinin yarın Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.

Amasya'ya şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.