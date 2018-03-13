Çiftlik Bank tesisi önünde JÖH'lü önlem

Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde dün gece yaşanan gerginliğin ardından, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de tesisler önünde nöbet tutmaya başladı.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank'ın, bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtildi.

Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200'e yakın çiftçi, dün gece, şirketin İnegöl'ün kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelerek baskın yaptı. Çiftçiler alacaklarına karşılık çiftlikteki hayvanları götürmek istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dün geceki olayların ardından Çiftlik Bank tesisi önünde jandarma güvenlik önlemlerini artırdı. JÖH ekipleri de bölgeye gelerek, nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.

