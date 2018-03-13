Korumalarıyla toplantı basıp küfür eden Ali Ağaoğlu'na ceza

40 korumasıyla birlikte toplantı basıp "O. ç, ananı s..." diye tehdit savuran müteahhit Ali Ağaoğlu 40 bin lira para cezası aldı. Aynı davada Ağaoğlu’nun karşı dava açtığı Müslüm Erçetin ise beraat etti.

Ağaoğlu, 2015’in Nisan ayında aidat toplantısı yapılan My World Europe Site Sakinleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyelerini toplantı sırasında 40 korumasıyla birlikte tehdit etmiş ve tehditler savurmuştu. Ağaoğlu Erçetin’e "Sen sitenin huzurunu mu bozacaksın. O.. çocuğu'', “ananı s..” şeklinde küfür etmişti. Ağaoğlu, Erçetin’in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.

BirGün’den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Erçetin, “Tabii ki Ali Ağaoğlu’nun ceza alması sevindirici. Benim ceza almamam da benim açımdan sevindirici. Ancak verilen ceza para cezası ve Ali Ağaoğlu için bu miktar çok da caydırıcı bir miktar değil. Bu kişi herkesin gözünün önündeki bir insan. Yaptığı harekete göre ceza alsa daha iyi olurdu tabii ki. Hapis cezası alması gerekiyordu ancak para cezasıyla geçiştirildi. Zaten kendisi hâlâ sitedekileri tehdit etmeye de devam ediyor. Devam eden birçok dava var” dedi.

Ali Ağaoğlu tarafından mühür vurulan dernekleri için de konuşan Erçetin, hukuk mücadelesi vermelerine rağmen derneklerinin kapatıldığını da ekledi.