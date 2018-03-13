DHA - TSK: "Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir."
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13 Mart 2018 11:05
Afrin operasyonunda flaş gelişme! Kuşatıldı
TSK Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgiyi duyurdu.
DHA - TSK: "Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir."
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