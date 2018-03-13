Jandarmaya büyük FETÖ operasyonu

Mesut Hasan Benli/ Hürriyet - Savcılığın talimatı ile 25 muvazzaf subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan az önce yapılan bilgilendirme şöyle :

"Başsavcılığımızca (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı), FETÖ/PYD’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 Albay,8 yarbay ‘2üsteğmen, 3 teğmen ) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup ,Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır."