Çorum'da facia gibi kaza: Ölü sayısı artıyor!

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs park durumunda bulunan bir TIR'a çarptı. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."

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