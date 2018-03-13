Sarı taksi-UBER kavgasını bilirkişi çözecek

UBER ile taksiciler arasındaki kavga her geçen gün büyürken, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı 4 Haziran'a erteledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın çağrısı üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler UBER'i protesto etmek amacıyla sarı şapka taktı. "UBER mi? Taksi mi?" konusu sosyal medyada da büyük gündem oluştururken, konuyu tüm taraflarıyla konuştuk. Taksiciler UBER'in girmesiyle pazarın yüzde 40 daraldığını belirterek, "Kazandığımızın yarısı plaka sahiplerine gidiyor. Elimize ayda maksimum 2 bin TL geçiyor? Biz nasıl geçineceğiz?" dedi. UBER'den yapılan açıkmada da konunun mahkemeye taşındığı belirtilerek, Türkiye'deki sürücü ortaklarına hukuki yardım sağlayacakları vurgulandı. UBER taksicilerle işbirliği yapabileceklerini duyurdu.

SALDIRIL AR TAMAMEN KOMPL O

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, son 10 gündür yapılan saldırıların komplo olduğunu iddia etti. Aksu, "UBER 3.5 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar hiçbir taksici UBER'e saldırmazken son 10 günde üst üste üç saldırı normal mi? Son iki olayda ne taksici ne de plaka var? Kim bunlar söylesinler? Bu saldırılar UBER tarafından mahkemeyi etkilemek amacıyla kurgulandı. Bunlar karalama kampanyası" dedi. Taksicilik mesleğinin çağa ayak uydurması için çalıştıklarını anlatan Aksu, "Büyükşehir Belediyesi ile İTaksi adını verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu uygulama 4 bin aracımızda var. Kalanlar da en kısa sürede geçecek" diye konuştu.

TÜRSAB: BELGELERİN KİRALANMASI YASAK

UBER sisteminde olan araçların turizm taşımacılığı yetki belgesiyle faaliyet göstermesi üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) açıklama geldi. Açıklamada, "Birliğimiz üyelerinin işletme belgelerini, seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlara kiralanması veya devredilmesi yasaktır. Emniyet kuvvetlerimiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu faaliyetler tespit edildiğinde cezai yaptırım uygulanmaktadır" denildi. UBER şirketinin birliğe üye olmadığı belirtilirken herhangi bir başvurunun da gelmediği vurgulandı. Açıklamada, "UBER'in esas hizmet alanı, taksicilik faaliyeti kapsamına girdiğinden, TÜRSAB'dan işletme belgesi alması hukuken mümkün değildir" denildi.

UBER: VERGİ VERİYORUZ

UBER araçlarına yapılan saldırılardan sonra şirketin ABD'deki merkezinden "Önceliğimiz bu zor zamanlarda Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır. UBER faaliyet gösterdiği her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyor" açıklaması yapıldı. Şirket, Türkiye'de taksiler dahil tüm yerel paydaşlarla işbirliği yapmak istediklerini de duyurdu.

DENETİMLER ARTSIN

Son dönemde yaşanan saldırılara taksiciler de tepki gösterdi. İstanbul'un farklı bölgelerindeki taksicilerin ortak mesajı, "Denetimlere açığız" oldu. "Plaka sahibi ne kazandığımıza bakmadan günlük 450 lira alıyor. Bunun yakıtı, vergisi, durak parası, bakımı, sigortası derken bize günde 50 ila 100 lira kalıyor. Ay boyu elime geçen maksimum 2 bin TL" diyen sürücüler, bazı taksicilerin yolcuları dolandırdığına yönelik sorulara da şu cevabı verdi: "50 bin taksicinin 8 bini bunu yapıyor, herkese mal oluyor. Biz denetimlerin artmasını istiyoruz. Önüne gelen taksici olmasın, bunun bir sertifikası olsun. Teknoloji gelişiyor. İnsanlar İTaksi ve BiTaksi gibi uygulamaları kullansın. Bu uygulamalarla taksilere kameralar yerleştiriliyor, sürücü yanlış yapamaz."

KAOS NEDEN ÇIKIYOR?

-Denetim yapılmıyor.

-İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, emniyet ve belediye arasında tam koordinasyon yok.

-Taksicilik mesleği herkese açık, özel bir eğitim verilmiyor.

-Plaka sahipleri yüksek kiralama ücretleri alıyor. (sabah)