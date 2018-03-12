Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
12 Mart 2018 22:33
Zeytinburnu'nda boş arazide ceset bulundu
ZEYTİNBURNU'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşlarında B.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.
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