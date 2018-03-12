Acılı kardeşten yürek burkan paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelirken İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel jette 2’si pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri ise bir yıl önce Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık’ta hostes olarak işe başlayan Eda Uslu’ydu.

İran'da düşen özel uçağın hostesliğini yapan Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Eda'nın kız kardeşi Ela Uslu'nun da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.



İran’da düşen özel uçağın hostesliğini yapan Eda Uslu’nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Eda’nın kız kardeşi Ela Uslu’nun da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding’e ait MC Havacılık’ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

AYNI YERDE ÇALIŞIYORLARDI

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı’nda TAV Havalimanları’nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı. Eda Uslu, kız kardeşi Ela Uslu’nun da kabin şefi olarak çalıştığı MC Havacılık’a iş başvurusunda bulunarak, burada hosteslik yapmaya başladı.

EDA’NIN AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Eda’nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.