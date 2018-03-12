12 Mart 2018 15:43

e-Devlet'ten ses getirecek bir hizmet daha

e-Devlet'ten ses getirecek bir hizmet daha
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek.
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Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

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