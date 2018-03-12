TGB'den Antiemperyalist Gençlik Buluşması

25 ülkeden 70’i aşkın gençlik temsilcisinin katılacağı buluşma için, emekli askerlerdendestek geldi.



‘GÜCÜNÜZÜ ULUSLARARASI ALANA YAYMANIZ ÇOK GÜZEL’



Tamburalı Paşa olarak bilinen E. Korgeneral Hasan Kundakçı da gençlere destek vererek “Sizlerin çalışmalarını dikkatle izliyoruz, gerçekten keyif alıyoruz. Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması da gençliğe yakışır bir çalışma.” dedi. TGB’li gençlere “Bu çalışmaları sürdürün, bu çalışmalar Türkiye’miz için iyi olacaktır.” Diyen Kundakçı, “Her tarafta gücünüzü hissettirmeniz ve bu gücü uluslararasına yaymanız bambaşka bir güzellik taşıyor. O bakımdan sizi tekrar kutluyorum. Başarılı olmanızı diliyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum.” diye ekledi.



E. Tümamiral Soner Polat da buluşmaya çağrı yapan isimlerden oldu. “TGB, Türk Gençliğinin temiz, asil ve vatansever yüzüdür. Şimdi de dünya gençliğine öncülük edecek.” diyen Polat, “Uluslararası Anti-Emperyalist Gençlik Buluşması dünyanın her köşesindeki antiemperyalist mücadeleye ivme kazandıracaktır.” dedi.



‘DEVLET DE DESTEK VERMELİ’



TGB’nin Türkiye’nin haklı mücadelesini dünyaya anlatacağına dikkat çeken E. Tümgeneral Beyazıt Karataş, “Dünya gençliği, emperyalist saldırganlığa, teröre ve geleceksizliğe karşı buluşuyor. TGB’nin 17-23 Mart tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ülkemizin Batı Asya coğrafyasında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi harekâtlarla haklı ve meşru olarak kendisini savunduğu bir dönemde yapılan bu ve benzeri faaliyetlere devlet de destek vermeli.” dedi.

TGB’nin düzenlediği Uluslararası Gençlik Buluşması’na bütün vatanseverlerin destek vermesini ve katılmasını bekliyorum.” sözlerini sarf eden E. Tümgeneral Naci Beştepe de “Etkinlik 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul’da ve Ankara’da düzenlenecek. 25 ülkeden gençlerin katıldığı bu önemli etkinlikte herkesin Türk Gençlerine katkılarını bekliyorum. Türkiye için çok anlamlı, çok yerinde ve çok faydalı bir çalışma.” dedi.



‘TGB’Yİ ORADA YALNIZ BIRAKMAYALIM’



Yüreği vatan için atan herkesi TGB ile birlikte Uluslararası Gençlik Buluşması’na davet eden E. Astsubay Oktay Yıldırım da “TGB emperyalizme karşı büyük mücadeleyi bütün ulusların gençliğine yaymaya çalışıyor ve 25 ülkenin gençliğini savaş coğrafyasına getiriyor. TGB’nin çağrısıyla 17 -23 Mart arasında Ankara ve İstanbul’da toplanacak olan buluşma ile geleceksizliğe ve emperyalizmin sömürüsüne karşı Türk Milletinin devrimci öğretisi bütün ulusların gençliğine aşılanacak. Bu yüzden TGB’yi orada yalnız bırakmamalıyız.” ifadelerini kullandı.