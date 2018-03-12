Taksiciler tarafından dava açılan UBER'in sahibi kim?

UBER, 2009 yılında Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kuruldu. Türkiye'de 3 yıldır faaliyet gösteren UBER, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından dava edildi.

İstanbul’da taksicilerin Çağlayan Adliyesi önündeki eylemi sırasında görülen UBER davası ertelendi. Mahkeme UBER’e savunma için süre verdi ve istenen raporlar için 15 gün süre verildi. Taksiciler ise “Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa, eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar, taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli UBER 2009 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinde hizmet veriyor. Travis Kalanick ve Garrett Camp’ın kurucuları olduğu şirket dünya çapında 633 şehirde aktif. Mobil uygulamalar üzerinden işleyen UBER Türkiye’de ise 3 senedir faaliyet gösteriyor.

TRAVIS KALANICK KİMDİR?

Şirketin CEO’larından biri ABD vatandaşı Travis Kalanick. Kişisel serveti 4.8 milyar dolar civarında olan 41 yaşındaki Kalanick, sıfırdan Forbes’in en zenginler listesine girmiş durumda.

GARRETT CAMP KİMDİR?

UBER’in perde arkasında kalmayı tercih eden diğer sahibi de Kanada vatandaşı Garrett Camp. 39 yaşındaki Camp Forbes’in en zenginler listesine giren isimlerden. Garrett Camp’ın taksi hizmeti fikri Travis Kalanick’le birlikte çalışarak gerçekleşti. UBER’i bir mobil uygulama aracılığıyla kullanılan isteğe bağlı araç hizmeti olarak tasarlayarak San Francisco’da kurdular.