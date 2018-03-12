Mina Başaran seyahat tutkusunu böyle anlatmıştı...

Başaran Holding’in Yönetim Kurulu'nda bulunan Mina Başaran 2016 yılında hayatı ve çalışma yaşamı ile ilgili verdiği söyleşide, "Seyahat etmeyi çok seviyorum bu yüzden her fırsatta keyif aldığım yerlere giderim, nefes alıp işimin başına geri dönerim" demişti...

Mina Başaran’ın ailesinden önemli karar

Dubai’den İstanbul’a dönmekte olan Başaran Holding’e ait özel uçağın İran’da düşmesi ile 11 kişi yaşımını yitirdi. İş adamı Hüseyin Başaran’ın kazada hayatını kaybeden kızı Mina Başaran, yedi kız arkadaşıyla kutladığı bekarlığa veda partisinden dönüyordu. 14 Nisan’da Murat Gezer ile evlenecek olan Mina Başaran, Kasım 2016’da Şamdan’dan Bade Çakar’a Fikirtepe’de adının verildiği inşaat projesinin şantiyesinde söyleşi vermişti. Başaran hedeflerini, yapacaklarını ve hayatını şöyle anlatmıştı:

Mina Towers projesinin başında yer alıyorsunuz. Çok büyük bir proje. Adınızı taşıyan projenin başında olmak nasıl bir duygu?

Çok büyük bir gurur, aynı zamanda fazlasıyla sorumluluk gerektiren bir pozisyon. Elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorum. Bayağı bir yol aldık, iyi bir noktadayız. Dilerim, ilerleyen dönemde daha iyi yerlere geleceğiz.

Çok önemli bir holdingin yönetiminde bu kadar genç yaşta yer almak nasıl hissettiriyor? Projenin başına ilk geçtiğinizde korkularınız oldu mu?

Ben genel olarak sorumluluk almayı ve öğrenmeyi seven biriyim zaten. Bunu da iyi bir avantaj olarak görüyorum. Edindiğim bilgi birikiminin önümüzdeki yıllarda şirketimize fayda sağlayacağına ve en önemlisi bunun kendi kişisel gelişimime de katkısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Fakat henüz iş hayatının başlarında olduğum için birçok şeyi kısa zamanda öğrenmeye çalışıyorum, bu sebeple de kendime yeterince zaman ayıramıyorum diyebilirim.

İnşaat sektöründe bir kadın olarak yer almak nasıl?

Bir kere size işin mutfağında olma imkanı sağlıyor. Bu da işe daha hakim olma avantajı sunuyor. Şantiyeye gidip inşaat süreçlerini takip ederken, ofise dönüp pazarlama ve iletişim süreçlerine de dahil oluyorsunuz. Ayrıca inşaatın önemli bir yatırım değeri yaratması, büyük ekonomileri yönetme fırsatı da yaratıyor. İşin bir de estetik yanı var. Mimari süreçlerde yer almak başka bir vizyon. Anlayacağınız iş hayatının her alanında varlık gösteriyorsunuz. Bu önemli bir kazanım…

Bu yoğun temponun arasında, kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz?

Seyahat etmeyi çok seviyorum bu yüzden her fırsatta keyif aldığım yerlere giderim, nefes alıp işimin başına geri dönerim. Alışverişi de unutmamak gerek; kendimi en güzel ödüllendirdiğim şeylerden biri.

Peki, size sorsam ‘Mina Başaran nasıl biri, özel hayatında, arkadaşlıklarında nelere dikkat eder’, ne derdiniz?

Haksızlığa gelemeyen biriyim; doğru olduğum şeyin her zaman arkasında durup, sonuna kadar savaşırım. Saygısızlık ve içten pazarlıklı arkadaşlıklar, beni rahatsız eder. Sevdiklerime çok değer veririm ve karşımdakini mutlu etmek adına her şeyi yapabilirim.