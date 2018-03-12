12 Mart 2018 12:54

Ankara'da korkutan patlama

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, art arda patlama meydana geldi.
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BEYPAZARI (Ankara), (DHA)  Olay yerine yakın yerde, 1 gencin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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