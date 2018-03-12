Adliyede çok acı olay...

Kocaeli'nin Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararının açıklanmasının ardından adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli iki çocuk annesi Hacer Çetindağ, 2015 yılında, kendisi de işitme ve konuşma engelli olan eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Erdal Kaya'nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Çetinkaya çiftinin kızı E.N., cinayete babası Selçuk’un da katıldığını söylemesi üzerine hakkında dava açılan Selçuk Çetindağ'ın ise, üzerine atılı suça dair somut ve maddi delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.

Taraf avukatlarının ek savunma verilmediği gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, verilen cezaları onadı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Karara tepki gösteren ve sinir krizi geçiren ölen Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, koridorda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.